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إضافة مسارات تفويج جديدة لتسهيل وصول الحجاج لمحطات قطار المشاعر

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إضافة مسارات تفويج جديدة لتسهيل وصول الحجاج لمحطات قطار المشاعر

تواصل – مكة المكرمة:

أضافت وزارة الحج والعمرة مسارات جديدة لتسهيل وصول الحجاج المستفيدين من خدمة قطار المشاعر لمحطاته والعودة منها.

وقال مدير إدارة تنظيم الحشود بالوزارة اللواء الدكتور محمد القرني: إن المسارات الجديدة ترتبط مباشرة بمحطات القطار ذهاباً وإياباً، مبيناً أن مسارات أي محطة ستستوعب هذا العام أكثر من 120 ألف حاج. حسب”عكاظ”

وأبان أنه لتسهيل حركة الحجاج المستفيدين من خدمات القطار وعددهم نحو 350 ألف حاج، فقد خصصت لهم هذا العام المخيمات القريبة من المحطات.

وأوضح أنه تم وضع خطة لتفويج الحجاج لمحطات القطار تضمن راحتهم، وتساعد على الانضباط في الحركة بين المحطات.

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