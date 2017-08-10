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صحيفة صهيونية: فضائح الفساد تطارد نتنياهو وأسرته

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صحيفة صهيونية: فضائح الفساد تطارد نتنياهو وأسرته

تواصل – وكالات

كشفت صحيفة “ذا تايم أوف إسرائيل”، عن فضيحة فساد كبرى تطارد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأسرته على خلفية التحقيق معه في قضايا كسب غير مشروع.

وتحت عنوان “فضائح الفساد تزعج نتنياهو وأسرته” قال الكاتب بالصحيفة “بن سيلز”: إن نتنياهو “له قبضة قوية على الحكومة ولكن الفضيحة السياسية المتصاعدة قد تطرحه أرضاً.. كما أن نجله أيضاً يعاني من المشكلات”، مشيراً إلى أن مسؤولين في حزبه بدؤوا في النأي بأنفسهم عنه، إلا أنه لا يزال متحدياً للظروف.

وأضاف الكاتب: “نتنياهو بدا في خطر متزايد الأسبوع الماضي عندما أصبح أري هارو، مدير مكتبه السابق، شاهد ملك في قضية يجري التحقيق معه فيها”.

وتابع: “رغم كل هذا إلا أن نتنياهو بقي واثقاً واتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر أخبار مزيفة عن الفضيحة”، وتعليقاً على منشور توقع الإطاحة به قال نيتنياهو: لن يحدث”.

وتساءل الكاتب:”لكن هل هذا سيحدث؟ بعد فوزه بأربع انتخابات إسرائيلية هل سيقضي نتنياهو على نفسه بأخطائه؟”

قضايا مختلفة

ومن المتوقع أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية “1000” و”القضية 2000″، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس.

وبحسب الشرطة، فإنّ “القضية 1000″ و”القضية 2000” تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.

يشار إلى أن المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، آري هارو، كان قد وقع يوم الجمعة الماضي، على اتفاقية “شاهد ملك” مع النيابة العامة، وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان.

وتبيّن أن لهارو دوراً مهماً في “القضية 2000″، حيث إن جزءاً من المحادثات تم تسجيلها بواسطة جهاز الهاتف النقال الخاص به، كما شارك هو بنفسه في جزء من المحادثات. وتشير الدلائل إلى أن نتنياهو طلب من هارو القيام بعمليات تهدف للفحص الجدي لكيفية تنفيذ الصفقة مع موزيس.

كما تجري الشرطة تحقيقاً مع نتنياهو في القضية 3000 والتي تتعلق بشراء غواصات وسفن حربية للجيش الإسرائيلي من شركة مسجلة في ألمانيا، تبين لاحقاً حصول مقربين من رئيس الحكومة على مبالغ هائلة منها كعمولات، وتحوم الشبهات حول شراء هذه المعدات البحرية بضغط من نتنياهو بخلاف ما أوصت به المؤسسة الأمنية، ورغم عدم حاجة الجيش لها.

وفي الإطار ذاته ذكر التلفزيون الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يتم تقديم لوائح اتهام ضد سارة زوجة نتنياهو في أربعة ملفات فساد، تصل قيمتها إلى مئات آلاف الشواكل.

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