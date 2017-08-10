شاهد.. فيديو يرصد الترميم والتجديد الكامل للكعبة المشرفة في عهد الملك فهد

تواصل – فريق التحرير:

أعاد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز نشر مقطع فيديو قديم لترميم الكعبة المشرفة في عهد والده الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز.

وعلق الأمير على الفيديو قائلاً “فيديو مختصر للترميم والتجديد الكامل للكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبدالعزيز رحمه الله”.

ويضم الفيديو عدداً من الصور أثناء عملية الترميم والتجديد مع تعليق صوتي يشرح جوانب عملية الترميم، ولاقى المقطع تفاعلاً من قبل رواد موقع “تويتر” والذين ترحموا على الملك الراحل فهد عبدالعزيز، وعلى خدماته الجليلة التي قدمها لخدمة الحرمين الشريفين.

وكان الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز قدر أصدر أوامره في عام 1416هـ 1995مـ بترميم الكعبة المشرفة ترميماً شاملاً بدءاً من الجدار الخارجي للكعبة المشرفة حيث تمت إزالة المونة بين أحجار جدار الكعبة الخارجي ووضع مونة جديدة خاصة قوية، واستغرق ذلك من شهر المحرم إلى شهر شعبان عام 1416هـ وفي هذا العام صُنع ميزاب جديد للكعبة وتم تركيبه.

وفي العام 1417هـ بدأ العمل في الجدار الداخلي للكعبة المشرفة، حيث تم تفكيك جميع الجدران إلى مستوى المطاف وإزالة المونة القديمة وتنظيف الأحجار ثم إعادة بنائها، كل حجر في نفس مكانه باستخدام مواد جديدة في غاية القوة، وقد تم هذا العمل في أواخر شعبان من عام 1417هـ.

وخلال هذه الفترة كانت الكعبة محاطةً بحاجز خشبي كامل حيث يجري العمل بالداخل دون أن يتضرر الطائفون، وتم كذلك تجديد رخام الشاذروان وداخل حِجر إسماعيل ومحيطه بنوع من الرخام الأبيض الفاخر، وكذلك تم هذا العام تجديد القاعدة الرخامية السوداء للقبة البلورية لمقام سيدنا إبراهيم بقاعدة من الرخام الأبيض، ثم جرى تجديد الطوق الفضي المحيط بالحجر الأسود بتاريخ 11 / 3 /1422هـ.