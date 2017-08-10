 «الأمن الإلكتروني»: تعرُّض جهات حكومية لهجمات إلكترونية خبيثة كما توقعنا | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الأمن الإلكتروني»: تعرُّض جهات حكومية لهجمات إلكترونية خبيثة كما توقعنا

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«الأمن الإلكتروني»: تعرُّض جهات حكومية لهجمات إلكترونية خبيثة كما توقعنا

تواصل – الرياض:

رصد المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، اليوم، تعرض عددٍ من الجهات الحكومية لهجمات إلكترونية غير تقليدية، من النوع الذي حذر منه المركز أول أمس، وهي هجمات تستخدم فيها برمجية خبيثة.

وأوضح المدير التنفيذي للتطوير الإستراتيجي والتواصل بالمركز الدكتور عباد العباد – وفقاً لـ”مكة” – أن المهاجمين يستخدمون برمجية DNS-BOT التي تزرع أبواباً داخل جهاز الضحية باستخدام بروتوكول DNS، يتمكن خلالها المهاجمون من توصيل جهاز الضحية مع خوادمهم، ومن ثم التحكم فيه بسرقة الملفات، أو تدمير الشبكة.

وأضاف الدكتور العباد، أن الجهات الحكومية التي تعرضت للاختراق من البرمجية المذكورة، كانت أضرارها محدودة، وذلك نتيجة للمتابعة والرصد، ونتيجة للتحذيرات التي أطلقها المركز.

وكان المركز الوطني للأمن الإلكتروني حذر أول أمس الثلاثاء من هجمات إلكترونية غير تقليدية ينفذها مهاجمون يستخدمون برمجية خبيثة.

 

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