القبض على وافدين حَوّلا شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجوالات (صور)

تواصل – الجوف

ألقت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، القبض على وافدين حوّلا شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجولات، وهو ما يعد مخالفة وتحايلاً على قرار الوزارة بتوطين قطاع الاتصالات.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالجوف المكلف حمدي بن سعد العنزي، أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ حول عمالة وافدة في مدينة سكاكا تمارس صيانة الجوالات داخل إحدى الشقق السكنية في حي الشلهوب، وتم تشكيل فرق تفتيشية لمباشرة البلاغ، حيث تم ضبط الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن وزارة العمل دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” حيث يتم التعامل الفوري مع البلاغات.