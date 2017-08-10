الفشل يطاردهم.. إيران توجه الحوثيين بقصف الرياض بعد إخفاق استهداف مكة

تواصل – متابعات

حذرت قيادات بالجيش اليمني من توجهات خبيثة لميليشا الحوثيين خلال الفترة المقبلة، حيث أكدوا عزمهم توجيه صواريخ إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد فشل خطتهم في قصف العاصمة المقدسة “مكة المكرمة”.

ووفقاً لـ “الوطن” فقد أكد العقيد يحيى الحاتمي ـ رئيس شعبة الإعلام الحربي بدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في الجيش اليمني، صحة المعلومات الواردة حول قيام الجماعة الحوثية بنقل صواريخ وتجهيزها لاستهداف العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح أن قناة الميادين، الموالية لميليشيا حزب الله في لبنان، نقلت أول من أمس، لقاء مع نجل المخلوع صالح، يؤكد وجود نوايا لتوجيه ضربة إلى العاصمة الرياض، إذ زعم أنه لن يفتح مطار صنعاء إلا بضرب مطار الرياض، في وقت يرى مراقبون أن هذا التحول من جانب الحوثيين، يأتي بعد فشلهم ويأسهم في استهداف الحرم المكي وإفساد موسم الحج، وما نتج عنه من استياء دولي وغضب إسلامي.

وأكد الحاتمي، أنه في الآونة الأخيرة تم رصد ناقلتي صواريخ باليستية، كما أنه توجد تحركات ميدانية أخرى بين كل من محافظة عمران وأرحب لنقل صواريخ باليستية، مؤكداً وجود معلومات استخباراتية أخرى حول عملية نقل صواريخ إلى منطقة حيدان في صعدة.

رعاية إيرانية

الحاتمي أكد أن جميع هذه التحركات تتطلب خبرات عسكرية وصاروخية، مؤكداً أن الخبراء الإيرانيين هم مَن يتولون الإشراف على تطوير وتوريد الصواريخ الباليستية للجماعة الانقلابية.

ولفت إلى أن الصاروخ الذي تم إسقاطه أول من أمس في مأرب لم يكن من الصواريخ التقليدية، وإنما من الأنواع التي تم تطويرها وتحمل مواد كيماوية من الأسمدة.

وحذر من أن الصواريخ الموجودة بين منطقتي أرحب وعمران في منطقة الخارج موجهة باتجاه الأراضي السعودية، ولا يعلم متى سيتم إطلاقها، مشدداً على ضرورة الانتباه في الأيام المقبلة من غدر الحوثيين، واستهدافهم العاصمة الرياض.

صواريخ بالستية

فيما كشف مصدر رفيع مقرب من الحوثيين وفقاً لـ«الوطن» عن وجود تحركات للجماعة الانقلابية في الوقت الراهن، وقيامهم بنقل صواريخ باليستية لاستهداف المناطق السعودية، محذرا من إمكان تجهيز صاروخين باليسيتين لإطلاقهما باتجاه العاصمة الرياض.

وأكد المصدر أن هذه الصواريخ المجهزة هي من الأنواع التي تم تخزينها لفترة، واستهدفت بها مكة المكرمة في فترات سابقة، مؤكدا أن التعليمات الصادرة عن عملية نقل الصواريخ وإطلاقها وتجهيزها، مصدرها العاصمة الإيرانية طهران.

يعيشون الأوهام

من جهة أخرى أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبدالله مجلي، أن الجماعة الانقلابية تعيش الأوهام، وتعتقد أن صواريخها يمكنها أن تستهدف المدنيين، لافتاً إلى أن فشلهم وتأليب الرأي العام الدولي والإسلامي ضدهم بعد استهدافهم مكة، دفعهم إلى توجيه بوصلتهم إلى العاصمة الرياض بتعليمات إيرانية.

وشدد مجلي على ضرورة كشف الترسانة الصاروخية التي بحوزة المخلوع علي صالح، وبات يتحكم فيها الحوثيون، إذ ما تزال كميات كبيرة مخزنة داخل الكهوف والمغارات الجبلية، وموزعة على مناطق متعددة من البلاد، مرجحاً أن الصواريخ تم نقلها سواء من صعدة أو العاصمة صنعاء.