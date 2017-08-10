  فوضى وإهمال بمجمع طبي في الطائف.. و«الصحة» تغلقه بشكل فوري | صحيفة تواصل الالكترونية

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 فوضى وإهمال بمجمع طبي في الطائف.. و«الصحة» تغلقه بشكل فوري

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 فوضى وإهمال بمجمع طبي في الطائف.. و«الصحة» تغلقه بشكل فوري

تواصل- الطائف:

أغلقت الصحة في الطائف أحد المجمعات الطبية الكبرى مع توصية لإحالته لتطبيق الغرامات المالية، وذلك على خلفية عدد من الملاحظات التي رصدتها جولة تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص تضمنت مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي فوراً.

وكشفت اللجنة التفتيشية وجود ممارسين يعملون بدون تراخيص ووجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمرضى وقيام أطباء بالمستشفى بعمل مناظير داخل السكن بدون تراخيص ووجود قسم أشعه غير مرخص، مما قد يشكل خطراً وتسرباً إشعاعياً داخل المبنى.

كما تم رصد عمليات تجميل متعددة بالليزر يقوم بها الطاقم التمريضي دون وجود طبيب جلدية أو تجميل مرخص للقيام بذلك، ويصاحبها بيع أدوية ومستحضرات بطريقة غير نظامية داخل المجمع إلى جانب عدم إبراز التسعيرة النظامية والمعتمدة داخل المجمع.

هذا وبعد رصد الملاحظات وإثباتها من قبل اللجنة تم إغلاق المركز بالكامل بشكل فوري وإحالة أوراقه لإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة الطائف لاستكمال العقوبات النظامية وفرض الغرامات المالية، كما أوصت اللجنة بإبقاء المركز خاضع للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة. حسب “الرياض”

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