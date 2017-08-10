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عدد الأجانب العاطلين بالمملكة يرتفع 36% خلال 3 أشهر

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عدد الأجانب العاطلين بالمملكة يرتفع 36% خلال 3 أشهر

تواصل – الرياض:

بلغ عدد المتعطلين الأجانب في المملكة نحو 53.1 ألف متعطل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 39.1 ألف بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وشكل عدد المتعطلين الأجانب بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 7 في المائة من إجمالي المتعطلين في المملكة (سعوديين وأجانب) والبالغ عددهم نحو 776 ألف متعطل، منهم نحو 723 ألف متعطل سعودي بنسبة 93 في المائة.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة “الاقتصادية”، ارتفع عدد المتعطلين الأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 14 ألف متعطل، بنسبة زيادة 36 في المائة، وذلك استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ويتزامن ذلك مع خطط الدولة للسعودة الكاملة للعديد من الوظائف في مختلف القطاعات ورفع نسب التوطين في قطاعات أخرى، وهو ما أدى بدوره لتراجع عدد المتعطلين السعوديين إلى 722.9 ألف متعطل، فيما كان 725.7 ألف متعطل نهاية العام الماضي.

 

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