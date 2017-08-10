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مفاجأة.. جامعة الحدود الشمالية: عقد «بعلبكي» لم ينتهِ

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مفاجأة.. جامعة الحدود الشمالية: عقد «بعلبكي» لم ينتهِ

تواصل- الرياض

أكد مفضي الشراري المتحدث باسم جامعة الحدود الشمالية الدكتور أن عقد الأكاديمية اللبنانية منى بعلبكي مع جامعة الحدود الشمالية لايزال مستمرا ولم ينته بعد، وأنه لا صحة لما يتداول عن إنهاء عقدها مع الجامعة.

وأشار الشراري وفقا لـ”الحياة” أن التحقيقات في قضية الاتهامات التي وجهتها لها مستشفى الحريري بلبنان لازالت مستمرة ولم تنتهي بعد، وذلك في إشارة إلى لجنة التحقيق في كيفية تعاقد منى بعلبكي في الجامعة وظروف القضية، وهي اللجنة التي أمر وزير التعليم بتشكيلها.

فيما أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أنه لن تُتخذ أي خطوة أو إجراء، سواء أكان يتعلق بعقد المحاضرة اللبنانية أم بالجامعة، حتى تتضح الأمور، مؤكداً أنه بعد تأكد الوزارة من نتائج اللجنة المشكلة تبنى عليها ما يناسبها من قرارات في التعليم، وأن الأكاديمية بعلبكي لا تزال موظفة لدى التعليم.

وكانت الأكاديمية بعلبكي قد أكد في وقت سابق أنها جددت عقدها مع الجامعة قبل سفرها وتمتعها بإجازتها السنوية، وأنها ستعود بعد عيد الأضحى المبارك لمزاولة عملها في التدريس!

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عن أن اللجنة المشكّلة من إمارة منطقة الحدود الشمالية ووزارة التعليم للتحقيق حول ملابسات القضية أوصت بإنهاء عقدها مع الجامعة الذي استمر ثلاث سنوات متواصلة، على رغم أن الجامعة كانت في حينه بأمسّ الحاجة إلى تخصصها العلمي.

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