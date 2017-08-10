التسجيل في «أبشر».. شرط جديد يجب توافره قبل شراء أو استجئار سيارة

تواصل – فريق التحرير

كشفت الإدارة العامة للمرور عن إضافة شرط سيكون واجبا توافره قريبا في من يريد شراء أو استجئار سيارة.

وقالت الإدارة العامة في بيان لها “في وقت قريب سيتوجب على مَن يريد شراء أو استئجار سيارة، أن يكون لديه حساب في بوابة وزارة الداخلية “أبشر”، وذلك ضمن إِتْمام المرحلة الثالثة من مشروع التحقق من الهوية.

وبين المرور أن سبب اشتراط وجود حساب للمشتري أو المستأجر في “أبشر” هو تفادي شراء أو استئجار مركبات باسم شخص بدون علمه أو موافقته بموجب وثائق مزورة؛ حيث سوف يتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال الموثق لإدخاله بنظام “تم”، كشرط لإتمام العملية المطلوبة.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع للمبادرة بالتسجيل من أَثناء “أبشر”، وتفعيل الحساب الخاص من أَثناء القنوات الإلكترونية المتاحة، للاستفادة من هذا التطبيق بالإضافة إلى المزايا الأخرى.