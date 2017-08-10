 هذا ما عثر عليه الأطباء داخل أمعاء «مريض مصري».. لن تصدق! | صحيفة تواصل الالكترونية

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هذا ما عثر عليه الأطباء داخل أمعاء «مريض مصري».. لن تصدق!

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هذا ما عثر عليه الأطباء داخل أمعاء «مريض مصري».. لن تصدق!

تواصل – متابعات:

“أن يعثر الأطباء في أمعاء بعض المرضى على قطع معدنية صغيرة ابتلعوها عن طريق الخطأ، فهذا أمر وارد، أما أن يعثر طبيب على 39 مسمارا ً وولاعة وقصافة داخل أمعاء مريض، فهذا أمر مثير جداً وغريب للغاية”.

الطبيب المصري عبد الرحمن مصطفى، الجراح بمستشفى قصر العيني، أعلن بالفعل عن العثور على كل تلك الأشياء داخل أمعاء أحد المرضى، حيث أكد استخراجه 39 مسماراً كبير الحجم وولاعة وقصاصة أظافر من معدة مريض مصري.

ونشر الطبيب صور الأشياء التي عثر عليها داخل أمعاء المريض عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك. وقال تحت عنوان “كفاية انبهارات يا مصر”، إنه تم إجراء عملية استكشاف لمريض بقصر العيني، وتم اكتشاف مفاجأة داخل معدته.

وأضاف أنه تم عمل أشعة للمريض، واكتشف بمعدته أشياء معدنية، ثم قام بعمل استكشاف وتبين وجود أشياء غريبة وغير متوقعة بمعدة المريض، وهي 39 مسماراً كبيراً وولاعة وقصاصة أظافر، ونجح في استخراجها عبر عملية جراحية.

من جانبهم تفاعل أصدقاء الطبيب مع #الواقعة، وعبروا عن دهشتهم لوجود هذه المواد بمعدة المريض، كما أكدوا أن المريض ربما يعاني من حالة نفسية سيئة دفعته لبلع هذه المواد، أو أن يكون من الخارقين للطبيعة والذين يقتاتون على مثل هذه المواد الصلبة.

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