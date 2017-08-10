 توقعات «الأرصاد»: أمطار على مرتفعات نجران وعسير..وغبار بـ4 مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

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توقعات «الأرصاد»: أمطار على مرتفعات نجران وعسير..وغبار بـ4 مناطق

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توقعات «الأرصاد»: أمطار على مرتفعات نجران وعسير..وغبار بـ4 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة خلال فترة مابعد الظهيرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران ،جازان وعسير تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية للبحر الأحمر , في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم ,الرياض ،الشرقية والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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