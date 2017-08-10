قائد الجيش الباكستاني: إسلام آباد تضع علاقاتها الدفاعية مع المملكة بأعلى مكانة

تواصل – سامر محمد:

أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال “قمر باجوا” أن باكستان تضع علاقاتها الدفاعية مع السعودية في أعلى مكانة، وذلك وفقا لصحيفة “ذي إكسبرس تريبيون” الباكستانية.

وأعاد الجنرال التأكيد على التزام باكستان الثابت بالدفاع عن الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامة أراضي المملكة، وذلك خلال اجتماعه بنائب وزير الدفاع السعودي “محمد بن عبدالله العايش” في مقر قيادة الجيش أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان صادر عن العلاقات العامة بالقوات المسلحة الباكستانية فإن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الأمني الإقليمي نوقشت خلال الاجتماع.

وتحدث البيان عن أن قائد الجيش أكد لـ”العايش” الأهمية الكبيرة التي توليها باكستان للعلاقة الاستراتيجية مع المملكة، وأضافت الصحيفة أن الجانبين ناقشا دور باكستان في التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب.

وسبق وأن أعلنت باكستان موافقتها مبدئيا على الانضمام للتحالف وسمحت لقائد الجيش الباكستاني السابق “رحيل شريف” بقيادة التحالف، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن حجم المشاركة الباكستانية، وتتحدث حكومة إسلام أباد عن أن القرار النهائي سيتخذ فور الانتهاء من وضع الاختصاصات.