 وكيل وزارة الخارجية يؤكد على موقف المملكة الثابت حيال الأزمة السورية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

نائب خادم الحرمين يبحث مع وزير النفط العراقي تنسيق السياسات البترولية «المعيقلي» خطيباً للجمعة بالحرم المكي و«البعيجان» في المسجد النبوي الباحة.. مواطن يتفاجأ بوالده على قيد الحياة بعد إعلان المستشفى وفاته (فيديو) خادم الحرمين يهاتف السيناتور الأمريكي «جون ماكين» للاطمئنان على صحته الهند.. اعتقال مالك ومدير وكالة سفريات استغلا اسم المملكة للنصب على طالبي العمل فريق بحثي من «جامعة المجمعة» يحدد مسببات الأمراض البكتيرية لمدخني «الشيشة» طاجيكستان: إيران دعمت المتمردين خلال الحرب الأهلية بالبلاد منذ 20 عاماً محافظ «القطيف»: مشروع «المسورة» نقلة تنموية ومنح الأهالي تعويضات وسكناً بديلاً أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسيء لفظياً بحق الأشخاص أو الجهات مساعد وزير الداخلية: قوات أمن الحج وضعت خططاً متكاملة لحماية ضيوف الرحمن والدان يتبرعان لطفلهما الصغير بكليتهما (فيديو) كلاب ضالة تعض طفلاً في «سكاكا».. ومطالب بوضع حد للظاهرة

وكيل وزارة الخارجية يؤكد على موقف المملكة الثابت حيال الأزمة السورية

0
وكيل وزارة الخارجية يؤكد على موقف المملكة الثابت حيال الأزمة السورية

تواصل – واس:

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه اليوم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف والوفد المرافق له.

وقال السفير مرداد بعد اللقاء: “إنه انطلاقاً من حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ على مستقبل سوريا وأمن وسلامة شعبها الشقيق وبمتابعة من معالي وزير الخارجية، تم عقد هذا اللقاء للتأكيد على موقف المملكة الثابت حيال الأزمة السورية، ولبحث المستجدات وتنسيق الرؤى والمواقف”.

وأضاف السفير مرداد أننا حريصون على توحيد الجهود لضمان حل الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق لتقرير مصيره.

حضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة للدول العربية بوزارة الخارجية الأستاذ سعيد بن عثمان سويعد، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

شاهد ايضا

نائب خادم الحرمين يبحث مع وزير النفط العراقي تنسيق السياسات البترولية

نائب خادم الحرمين يبحث مع وزير النفط العراقي تنسيق السياسات البترولية

«المعيقلي» خطيباً للجمعة بالحرم المكي و«البعيجان» في المسجد النبوي

«المعيقلي» خطيباً للجمعة بالحرم المكي و«البعيجان» في المسجد النبوي

الباحة.. مواطن يتفاجأ بوالده على قيد الحياة بعد إعلان المستشفى وفاته (فيديو)

الباحة.. مواطن يتفاجأ بوالده على قيد الحياة بعد إعلان المستشفى وفاته (فيديو)

خادم الحرمين يهاتف السيناتور الأمريكي «جون ماكين» للاطمئنان على صحته

خادم الحرمين يهاتف السيناتور الأمريكي «جون ماكين» للاطمئنان على صحته

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>