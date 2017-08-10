 جدة.. نزلاء مستشفى الأمل يجتازون اختبارات «خيركم» لتحفيظ القرآن | صحيفة تواصل الالكترونية

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جدة.. نزلاء مستشفى الأمل يجتازون اختبارات «خيركم» لتحفيظ القرآن

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جدة.. نزلاء مستشفى الأمل يجتازون اختبارات «خيركم» لتحفيظ القرآن

تواصل – نايف الحربي:

نجح عدد من نزلاء مستشفى الأمل بجدة في اجتياز اختبارات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن في عدد من فروع القرآن الكريم وذلك بعد انضمامهم للحلقات الموجود بالمستشفى.

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن العديد من النزلاء بمستشفى الأمل تقدموا للاختبارات مطلع العام ، مقسمين على اختبارات الفروع، وقد اجتاز 5 منهم الاختبارات بنجاح، مبيناً أن عدد حلقات القرآن الكريم التي أقامتها “خيركم” بمستشفى الأمل بلغت هذا العام 4 حلقات، وقد خرّجت قبل أعوام أول معلم للقرآن الكريم في المملكة من النزلاء، كما أن هؤلاء الحفاظ هم ثمرة الشراكة الاستراتيجية التي وقت بين جمعية خيركم والشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة في وقت سابق.

واثنى الطبيب بمستشفى الأمل الدكتور صلاح السماني على حلقات خيركم، مشيراً  إلى أنها رفعت من معنويات النزلاء واستجابتهم للعلاج، حيث كان العديد منهم يعود للإدمان بعد فترة علاجه، ولكن بعد انضمامهم للحلقات أصبحوا في أمان.

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