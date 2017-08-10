الباحة.. مواطن يتفاجأ بوالده على قيد الحياة بعد إعلان المستشفى وفاته (فيديو)

تواصل – الباحة:

فوجئ مواطن بوالده المنوّم في مستشفى الملك فهد بالباحة على قيد الحياة، وذلك بعد إبلاغه من قبل إدارة علاقات المرضى بالمستشفى بوفاة والده مما أثر سلبا على نفسيته ونفسية عائلته.

ووثق المواطن ويدعى عبد المحسن الغامدي، مقطع فيديو بالواقعة، أوضح خلاله الخطأ الذي وقع المستشفى فيه، حيث بدا والده منوّماً على السرير، مندداً بالأزمة النفسية التي تسبب فيها المستشفى لأفراد عائلته.

وطالب المواطن، خلال المقطع المتداول، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسبب، والتأكيد على الموظفين بالتدقيق والاهتمام قبل إصدار أي معاملة في مثل هذه الحالات.