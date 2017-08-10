5 شروط لقبول «المقرئ».. بدء التسجيل في برنامج الإقراء بجمعية «تبيان»

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه “تبيان” فرع مكة المكرمة بجامعة أم القرى عن بدء التسجيل في برنامج الإقراء والإجازة للمرحلة التاسعة للقرّاء والمقرئين من تاريخ 15\11\1438 هـ وحتى 15\1\1439 هـ .

وحددت اللجنة 5 شروط لقبول المقرئ وهي الإنجاز خلال المدة المحدودة، وتخصيص ما لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً، وعدم قبول الطالب إلا من خلال البرنامج، والتقيد بضوابط الإقراء المتعارف عليها عند أهل الفن، وإرفاق المستندات المطلوبة عند تعبئة نموذج الطلب. وللتسجيل اضغط (هنا).

كما حددت 4 شروط كذلك لقبول القاريء وهي حفظ القرآن كاملاً بإتقان، الإلمام بأحكام التجويد (نظري وتطبيقي)، الالتزام بالحضور في الوقت المخصص من قبل الشيخ, اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وللتسجيل اضغط (هنا).