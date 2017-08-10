 «مهارات في مسارات».. 7 مسارات تدريبية لتنمية شباب جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«مهارات في مسارات».. 7 مسارات تدريبية لتنمية شباب جدة

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«مهارات في مسارات».. 7 مسارات تدريبية لتنمية شباب جدة

تواصل – جدة:

أقام مكتب خبراء الشباب بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة برنامج “مهارات في مسارات”، مستهدفا الشباب لتنمية مهاراتهم وفق تخصصاتهم ومساراتهم التي يرغبونها، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تؤكد على أهمية إدماج الشباب في مؤسسات المجتمع وتنمية مهاراتهم للمشاركة بفعالية في سوق العمل مستقبلا.

وصرح المشرف على المكتب د. نوح الشهري بأن البرنامج يمتد لمدة شهر ويتضمن سبعة مسارات وهي (المسار الإداري، المسار الإعلامي، المسار المجتمعي، مسار البحث العلمي، مسار الإبداع العلمي، مسار القراءة، مسار الطبيب الواعد).

ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات النوعية وحلقات النقاش وزيارة بعض المشاريع والمبادرات الرائدة. وختم الشهري قوله بأن هذا البرنامج يعتبر بداية لبرامج متخصصة تستمر طوال العام وتستهدف الشباب ذكورا وإناثا.

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