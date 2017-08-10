 «تعليم القريات»: صرف 5 ملايين ريال مكافآت لطلاب مدارس تحفيظ القرآن | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم القريات»: صرف 5 ملايين ريال مكافآت لطلاب مدارس تحفيظ القرآن

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«تعليم القريات»: صرف 5 ملايين ريال مكافآت لطلاب مدارس تحفيظ القرآن

تواصل – عبدالله النعيم:

أعلنت إدارة الشؤون المالية بتعليم القريات أنه سيتم صرف مبلغ خمسة ملايين ريال لطلاب مدارس تحفيظ القُرْآن الكريم بالمحافظة (بنين وبنات)، ومعهد التربية الفكرية والإعاقة السمعية والبصرية، ومكافأة أبناء المعلمين والمعلمات المُتَوَفَّيْن؛ وَذَلِكَ لِلفترة من شهر ربيع الآخر 1438 هـ حتى شهر رجب 1438 هـ.

وأَوْضَحَ مدير الشؤون المالية بإدارة التعليم بالقريات فواز مفلح العنزي بأن المبالغ سيتم إيداعها بالحسابات البنكية يوم الخميس الْمُوَافِق 1438/11/18هـ، مُطَالِبَاً أولياء أمور الطلبة الذين لم يحضروا حساباً بنكياً مراجعة الإدارة، مصطحبين معهم رقم الحساب البنكي (آيبان) لتَسَلُّم المكافأة.

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