الهند.. اعتقال مالك ومدير وكالة سفريات استغلا اسم المملكة للنصب على طالبي العمل

تواصل – سامر محمد:

ألقت الشرطة الهِنْدِيّة، أول أمس الثلاثاء، القبض على مدير وكالة سفريات بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على طالبي العمل عبر الحصول منهم على مبالغ مالية، ووعدهم بالحصول في المقابل على وظائف في الخارج، وَفْقَاً لصَحِيفَة “تايمز أوف إنديا” الهِنْدِيّة.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن اعتقال مدير الوكالة جاء بعد يوم واحد من اعتقال مالك الوكالة في مدينة “تريتشي” الهِنْدِيّة، مضيفة أن مدير الوكالة ومالكها من بين 5 متهمين في القضية.

وذَكَرَتِ الشرطة أن الوكالة وضعت إعلاناً بِشَأْنِ توفر فرص وظيفية للعمالة الهِنْدِيّة في السعودية، وقام على إِثْر ذَلِكَ أحد الأشْخَاص بالتقدم في ديسمبر 2016م، وطلبت منه الوكالة دفع 100 ألف روبية كرسوم لإِصْدَار الوثائق الخَاصَّة بالحصول على الوظيفة، كما طالبته بدفع 35 ألف روبية مقدماً.

ولفتت إلى أنه دفع المبلغ المطلوب مقدماً في 23 ديسمبر الماضي، وأعطاهم جواز سفره، لكن ومع مرور أشهر على تقدمه ودفعه للمبلغ لم يَحْصُل على الوظيفة.

وقام طالب الوظيفة على إِثْر ذَلِكَ بإبلاغ الشرطة التي تلقت أَيْضَاً شكوى من شخص آخر ضد نفس الوكالة يتهمها بالاحتيال عليه في 80 ألف روبية بعد وعدها إياه بالحصول على وظيفة في الخارج.

وبعد التحقيقات اكتشفت الشرطة أن الوكالة احتالت على هنود وحصلت من 19 شخصاً على مليوني و100 ألف روبية في مقابل وعود زائفة بتوفير فرص عمل لهم في الخارج.