 شكوى من عدم وجود أدوية طوارئ على طائرة «السعودية».. والشركة تَعِد بالتحقق | صحيفة تواصل الالكترونية

شكوى من عدم وجود أدوية طوارئ على طائرة «السعودية».. والشركة تَعِد بالتحقق

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تواصل – فريق التحرير:

عبّر الصحفي بشير سنان عن دهشته لعدم وجود أَي أدوية إسعافية على إحدى طائرات الخطوط السعودية، في رحلة داخلية من ‘‘تبوك – الرياض‘‘، بعد أن تعرض أحد الركاب لوعكة صحية كادت تودي بحياته، بِحَسَبِ تعبيره.

وأَوْضَحَ سنان عبر حسابه في “تويتر” أن هذا الأمْر تكرر، فليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، مُؤكِّدَاً أنه حاول إنقاذ الراكب، خلال رحلة الخطوط من تبوك إلى الرياض، فلم يجد أَي أدوية إسعافية، كما أكَّدَ كلامه اللاعب الدولي المعتزل صالح الداود، الذي تصادف وجوده في الطائرة أثناء وقوع الحادثة.

وأَضَافَ سنان، أن الراكب ظل يُعَانِي لساعتين في الجو، بلا وسيلة لإنقاذه، دَاعِيَاً مسؤولي الشركة إلى توفير بعض الأدوية الإسعافية، لعلاج المصابين قبل وصول الإخلاء الطبي، فردّ عليه حساب العناية بالضيوف في “السعودية” بتغريدة كتب فيها: “نشكر مبادرتكم ونشير إلى أن ملاحينا مدربون على الإسعافات الأولية، ويوجد على جميع رحلاتنا حقيبة الطبيب وتفتح بواسطة طبيب أو أخصائي‘‘.

وعاد سنان فأكد له أن الملاحين ظلوا ينادون بحثاً عن طبيب، وتقدم واحد من الركاب وقال: ‘‘إنه متدرب في الإسعافات الأولية، وسبق أن أَنْقَذَ حالة قبل شَهْرِينِ، لكنه لم يجد أَي أدوية إسعافية في الطائرة فردّ الحساب بأنه سيتم التحقق واتخاذ اللازم، فيما أَظْهَرَ مقطع فيديو فريق الإخلاء الطبي وهو يباشر الحالة بعد هبوط الطائرة‘‘.

 

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