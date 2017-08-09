 أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسيء لفظياً بحق الأشخاص أو الجهات | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسيء لفظياً بحق الأشخاص أو الجهات

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أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسيء لفظياً بحق الأشخاص أو الجهات

تواصل – فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجْتِمَاعِيّ، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته.

وجاء في توجيه أمير المنطقة الشرقية: “أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشْخَاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أَي وسيلةٍ كانت، وأن الشرع والنظام فوق الجميع؛ وَهُوَ الفيصل في كل الحالات.

وَشَدَّد الأمير سعود بن نايف، كما ورد في التوجيه: “لن نقبل أو نتساهل مع كائن من كان يخطئ ويسيء تحت أَي ظرف، دَاعِيَاً سُمُوّه الجميع للالتزام بتعليمات الشرع الحنيف، والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة، امتثالاً لقوله صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

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