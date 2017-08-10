بـ 13 قراراً إدارياً.. رئيس هيئة الطيران المدني يعلن إعادة هيكلتها

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اعتمد سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ، الهيكل التنظيمي العام للهيئة، حيث أَصْدَرَ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ 13 قَرَارَاً حوت تعيين وتكليف على وظائف جديدة.

مِنْ جِهَتِه، أكَّدَ التميمي رئيس الهيئة أن القرار يَأْتِي مواكبة لرؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التنظيمي للهيئة والتي ستسهم بدعم التنمية الاقتصادية وتطوير صناعة النقل الجوي في المملكة.

وأَوْضَحَ مَعَالِيه أن هذه الهيكلة تأتي امتداداً لتطوير استراتيجية الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ حتى تتماشى مع طموحات القيادة وتكون داعماً أسَاسِيّاً لقطاع النقل الجوي والأمن والسلامة، مُؤكِّدَاً أنه مع بقاء القيادات في القطاعات السابقة تم استحداث 3 قطاعات: معايير الطيران، أمن الطيران، السياسات الاقتصادية والنقل الجوي.

وستدعم هذه القطاعات توجهات الهيئة التشريعية والتركيز على رسالة الهيئة وأهدافها لحماية وسلامة الأجواء وتنمية صناعة النقل الجوي.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولاً: يعين الكابتن عبدالعزيز بن حامد نقادي على وظيفة مساعد رئيس الهيئة لمعايير الطيران.

ثَانِياً: يعين مبارك بن مشهور الشهراني على وظيفة مساعد رئيس الهيئة لأمن الطيران.

ثَالِثَاً: يكلف محمد بن عبدالعزيز الشتوي بمهام مساعد رئيس الهيئة للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، بِالإِضَافَةِ إلى مهام عمله كمساعد لرئيس الهيئة للشؤون المالية.

رَابِعَاً: يعين الدكتور بدر بن صالح الصقري على وظيفة مدير عام التعاون الدولي.

خَامِسَاً: يعين عبدالله بن ناصر الخريف على وظيفة المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق.

سادساً: يكلف فيصل بن هزاع العتيبي على وظيفة مدير عام التسهيلات وحماية العملاء.

سَابِعَاً: يعين محمد بن عبيد العتيبي على وظيفة مدير عام النقل الجوي وتكليفه بمهام مدير الرخص والشهادات.

ثَامِنَاً: يعين معتصم بالله بن نور الدين الجواهرجي على وظيفة مدير عام معايير المطارات.

تَاسِعَاً: يعين عبدالله بن مبارك شقل على وظيفة مدير عام صلاحية الطيران.

عَاشِرَاً: يعين الدكتور أسامة بن عبدالله باحنان على وظيفة مدير عام طب الطيران.

الحادي عشر: تكليف خالد بن سعيد هشلان على وظيفة مدير عام معايير الأجواء.

الثَّانِي عشر: يعين ياسر بن منصور المعيوف مستشاراً بمكتب مساعد الرئيس لمعايير الطيران.

الثالث عشر: يعين المهندس عبدالباسط بن محمد السلفي مستشاراً بمكتب مساعد الرئيس للمطارات.