طاجيكستان: إيران دعمت المتمردين خلال الحرب الأهلية بالبلاد منذ 20 عاماً

تواصل – وكالات:

عرض التلفزيون الحكومي في طاجيكستان، خلال فيلم وثائقي، اعتراف 3 من مواطني الدولة تدربوا في إيران، بقيامهم بسلسلة من الاغتيالات في تسعينيات القرن الماضي شملت سياسيين وشخصيات عامة، فضلاً عن شن هجوم على قاعدة عسكرية روسية وذلك في الفترة ما بين عامي 1994 و2000.

وعليه اتهمت طاجيكستان إيران، اليوم الأربعاء، بإرسال قتلة ومخربين إليها عندما كانت تخوض حرباً أهلية في تسعينيات القرن الماضي ضد قوات متمردة، في الفترة ما بين عامي 1992 و1997.

وكانت العلاقة بين الدولتين قد توترت، منذ أن حضر أحد زعماء حزب طاجيكستاني محظور، علناً، مؤتمراً في طهران في ديسمبر عام 2015 مما أغضب العاصمة دوشنبه بحسب ‘‘رويترز‘‘.

على الجانب الآخر، رفض مسؤولون من السفارة الإيرانية في دوشنبه التعليق على الفيلم الوثائقي، الذي قال متحدث باسم وزارة الداخلية في طاجيكستان ‘‘إن الوزارة شاركت في تصويره‘‘.