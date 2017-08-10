 محافظ «القطيف»: مشروع «المسورة» نقلة تنموية ومنح الأهالي تعويضات وسكناً بديلاً | صحيفة تواصل الالكترونية

محافظ «القطيف»: مشروع «المسورة» نقلة تنموية ومنح الأهالي تعويضات وسكناً بديلاً

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محافظ «القطيف»: مشروع «المسورة» نقلة تنموية ومنح الأهالي تعويضات وسكناً بديلاً

تواصل – القطيف:

بسطت الجهات الأمنية سَيْطَرَتها على بلدة العوامية، وأخرجت المجموعة الإرهابية التي كانت تتخذ من البيوت المهجورة وَكْرَاً لعملياتها التي تستهدف من خلالها المواطنين ورجال الأمن، وتمنع عملية تطوير حي المسورة وإِقَامَة المشاريع التنموية فيه، فيما انْطَلَقَت عمليات التطوير بعد توقفها بسبب العمليات الإرهابية

وَشَدَّد فلاح الخالدي محافظ القطيف المكلف على أن مشروع مسورة العوامية مشروع تنموي يهدف لتطوير المنطقة ودفعها تنمويا في المسار الصحيح، مُؤكِّدَاً أن العوائل التي كانت تقطن الحي تم منحها التعويضات وهي تؤمن بمشروع التنمية الذي سيجعل المجتمع مزدهراً – وَفْقَاً لـ”الرياض” -.

وذكر أن بعض العوائل اختارت الخروج من بلدة العوامية نَتِيجَة الأفعال الإرهابية التي تحاول أن تعيق عملية هدم المسورة، وقال: “تم منحهم سكناً بديلاً بناءً على توجيهات صادرة كريمة من القيادة الرشيدة، مُشَدّداً على أن إِجْرَاءَات طلب الحصول على المسكن سلسة للغاية”. وأَضَافَ: “عشرات الأسر حصلت على سكن فوري بعد استكمال الطلب وإِجْرَاءَاته السلسة”.

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