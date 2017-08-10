 شاهد.. لص يسرق سائقي التاكسي بأمريكا وهكذا علق سائق مسلم | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

الباحة.. مواطن يتفاجأ بوالده على قيد الحياة بعد إعلان المستشفى وفاته (فيديو) خادم الحرمين يهاتف السيناتور الأمريكي «جون ماكين» للاطمئنان على صحته الهند.. اعتقال مالك ومدير وكالة سفريات استغلا اسم المملكة للنصب على طالبي العمل فريق بحثي من «جامعة المجمعة» يحدد مسببات الأمراض البكتيرية لمدخني «الشيشة» طاجيكستان: إيران دعمت المتمردين خلال الحرب الأهلية بالبلاد منذ 20 عاماً محافظ «القطيف»: مشروع «المسورة» نقلة تنموية ومنح الأهالي تعويضات وسكناً بديلاً أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسيء لفظياً بحق الأشخاص أو الجهات مساعد وزير الداخلية: قوات أمن الحج وضعت خططاً متكاملة لحماية ضيوف الرحمن والدان يتبرعان لطفلهما الصغير بكليتهما (فيديو) كلاب ضالة تعض طفلاً في «سكاكا».. ومطالب بوضع حد للظاهرة السجن 13 عاماً لخطيب جمعة استغل المنبر لتأييد «حزب الله» اللبناني بعد غد.. إقامة أول صلاة جمعة في جامع «الجوهرة البابطين» شمال الرياض

شاهد.. لص يسرق سائقي التاكسي بأمريكا وهكذا علق سائق مسلم

0

تواصل – سامر محمد:

تبحث الشرطة الأمْريكية في نيويورك عن لص يقود دراجة هوائية يستهدف سائقي التاكسي الأصفر في المدينة، ويظهر مقطع مصور بثته شبكة “سي بي إس” الأمْريكية ترقب اللص لتوقف تاكسي في إشارة مرور، وفتح السائق للزجاج الجانبي للانقضاض عليه وسرقة المال من جيب القميص أو التيشرت.

وأشارت الشبكة إلى أن عملية السرقة التي جرى تصويرها كانت الرابعة التي يتم إبلاغ الشرطة بِشَأْنِها، والتقت الشبكة بعدد من السائقين الذين أكدوا تعرضهم لسرقات مشابهة، وبعضهم تعرض للضرب في الوجه ونقل للمستشفى.

مِنْ جَانِبِهِا، أكدت شرطة نيويورك أن المشتبه به الذي جرى تصويره مسؤول عن 7 سرقات في أنحاء حي منهاتن الشهير في نيويورك مستخدماً نفس الطريقة في السرقة، وتتراوح المبالغ التي قَامَ بسرقتها من 7 إلى 200 دولار في كل مرة.

والتقت الصَحِيفَة بعددٍ من السائقين بينهم سائق مسلم يدعى “هلال أحمد”، أَشَارَ إلى أنه سيعيد النظر في وضع المال في جيب قميصه بعدما شاهد الفيديو.

شاهد ايضا

أسترالي يقتحم السفارة الروسية في بلاده لسرقة «دراجة»

أسترالي يقتحم السفارة الروسية في بلاده لسرقة «دراجة»

العثور على طائر محفوظ وسط الجليد لـ4200 عام في النرويج

العثور على طائر محفوظ وسط الجليد لـ4200 عام في النرويج

6 نصائح أساسية لطالب الدكتوراه.. احرص على قراءتها

6 نصائح أساسية لطالب الدكتوراه.. احرص على قراءتها

بالفيديو والصور.. عدسات المحترفين ترصد خسوف القمر حول العالم

بالفيديو والصور.. عدسات المحترفين ترصد خسوف القمر حول العالم

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>