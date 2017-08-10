شاهد.. لص يسرق سائقي التاكسي بأمريكا وهكذا علق سائق مسلم

تواصل – سامر محمد:

تبحث الشرطة الأمْريكية في نيويورك عن لص يقود دراجة هوائية يستهدف سائقي التاكسي الأصفر في المدينة، ويظهر مقطع مصور بثته شبكة “سي بي إس” الأمْريكية ترقب اللص لتوقف تاكسي في إشارة مرور، وفتح السائق للزجاج الجانبي للانقضاض عليه وسرقة المال من جيب القميص أو التيشرت.

وأشارت الشبكة إلى أن عملية السرقة التي جرى تصويرها كانت الرابعة التي يتم إبلاغ الشرطة بِشَأْنِها، والتقت الشبكة بعدد من السائقين الذين أكدوا تعرضهم لسرقات مشابهة، وبعضهم تعرض للضرب في الوجه ونقل للمستشفى.

مِنْ جَانِبِهِا، أكدت شرطة نيويورك أن المشتبه به الذي جرى تصويره مسؤول عن 7 سرقات في أنحاء حي منهاتن الشهير في نيويورك مستخدماً نفس الطريقة في السرقة، وتتراوح المبالغ التي قَامَ بسرقتها من 7 إلى 200 دولار في كل مرة.

والتقت الصَحِيفَة بعددٍ من السائقين بينهم سائق مسلم يدعى “هلال أحمد”، أَشَارَ إلى أنه سيعيد النظر في وضع المال في جيب قميصه بعدما شاهد الفيديو.