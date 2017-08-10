فريق بحثي من «جامعة المجمعة» يحدد مسببات الأمراض البكتيرية لمدخني «الشيشة»

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تمكن فريق بحثي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة، مكوّن من الدكتور محمد بن عبدالله العيدروس، والدكتور أحمد مصطفى عبدالهادي، والطالب مشعل العنزي من تحديد مسببات الأمْراض البكتيرية لمدخني الشيشة، وذلك من خلال دراسة بحثية ركزت على مستوى التلوث الميكروبي لمكونات وأجزاء (الشيشة).

وَتَمَّ نشر نتائج هذا البحث العلمي المميز في المجلة العلمية الدَّوْلِيَّة للأبحاث الطبية الحيوية – وهي إحدى المجلات العلمية المرموقة في الولايات المتحدة الأمْريكية.

وَتَمَّ أخذ العينات من عِدَّة مناطق مختارة من المملكة العَرَبِيّة السعودية، وَتَمَّ إِجْرَاءَ العديد من الاختبارات البيوكيميائية على العينات، واتضح أن البكتيريا التي ظهرت هي من مسببات الالتهاب الرئوي الجرثومي والالتهابات في الجهاز التنفسي السفلي.

مِنْ جَانِبِهِ، حَذَّرَ الدكتور محمد بن عبدالله العيدروس – رئيس الفريق البحثي من جامعة المجمعة – أن هذا التلوث الموجود في الشيشة – وخَاصَّة في المقاهي المنتشرة – يُشكِّل مصدر قلق صحي حقيقي؛ مِمَّا قد يُسَاهِم في نشر الأمْراض البكتيرية، كما أكَّدَ على ضرورة فرض المزيد من الإِجْرَاءَات الرقابية من الجهات المختصة على أصحاب مقاهي الشيشة تَجَنُّبَاً للمخاطر الصحية الناجمة عن انتقال البكتيريا بين المدخنين.

هذا، وعبّر عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور فهد بن خالد الظفيري عن سعادته بهذا الإنجاز المميز من قبل الفريق البحثي، حيث ذَكَرَ أَنَّ هذا البحث قد تم إعداده والعمل عليه وإجراء الدراسات والتجارب من خلال معامل الكلية التي تم تجهيزها على أحدث التجهيزات؛ الأمْر الذي ساهم في تقديم المزيد من الأبحاث والدراسات التي تُثري المجال البحثي مَحَلِّيّاً وعَالَمِيّاً.

وبهذه المناسبة قدم عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور فهد بن خالد الظفيري شكره وتقديره للدكتور خالد بن سعد المقرن على ما قدمه من توجيهات سديدة ودعم مستمر.

كما وجّه شكره للفريق البحثي على أدائهم المتميز، ولما قدموه من جهود ساهمت في تحقيق التميز للكلية، وأن ذلك لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مُطَالِبَاً الجميع بالاسْتِمْرَار في العطاء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التميز في جميع المجالات.