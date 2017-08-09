لمخالفات مهنية ونظامية.. إغلاق مجمع طبي كبير بالطائف

تواصل – الطائف:

قررت إدارة الشؤون الصحية في الطائف، إغلاق أحد المجمعات الطبية الكبرى، وتطبيق الغرامة المالية عليه، بعد ما لاحظت أحد اللجان التفتيشية العديد من المخالفات والملاحظات التي تشوب عمل المركز.

وَأَكَّد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الجولة التفتيشية التي نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص، لاحظت وجود ممارسين يعملون بدون تراخيص، ووجود مستحضرات وأدوية منتهية الصلاحية، وهي مخالفات تستوجب الإغلاق التحفظي، بِحَسَبِ ‘”عكاظ‘‘.

وأَضَافَ الربيعي، أن جملة المخالفات شَمِلَت، قيام أطباء بالمُسْتَشْفَى بعمل مناظير داخل السكن بدون تراخيص، ووجود قسم أشعة غير مرخص؛ الأمْر الذي يشكل خطراً وتسرباً إشعاعياً داخل المبنى، كما تَمَّ رَصْدُ عمليات تجميل متعددة بالليزر يقوم بها الطاقم التمريضي دون وجود طبيب جلدية أو تجميل مرخص للقيام بذلك، إِضَافَةً إلى بيع أدوية ومستحضرات بطريقة غير نظامية داخل المجمع، فَضْلاً عن عدم إبراز التسعيرة النظامية والمعتمدة داخل المجمع.

وقال الربيعي: ‘‘بعد رصد الملاحظات وإثباتها من قبل اللجنة، تم إغلاق المركز بالكامل بشكل فوري، وإحالة أوراقه لإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة الطائف لاستكمال العقوبات النظامية، وفرض الغرامات المالية، كما أَوْصَت اللَجْنَة بإبقاء المركز خاضعاً للإغلاق لحين تفادي الملاحظات كاملة‘‘.