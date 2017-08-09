السيطرة على حريق اندلع بسوق العلف في «تربة حائل» (صور)

تواصل – سعود الرفاع:

أخمدت فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بمدينة تربة، التابعة لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل، حريقاً انْدَلَعَ بمجموعة من مباسط الأعلاف صباح اليوم الأربعاء، شمال شرق المدينة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للدفاع المَدَنِيّ بمنطقة حائل المقدم نافع بن عليان الحربي، أنه تم إسناد موقع الحادث من إدارة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمحافظة بقعاء، ومن مركز الإسناد والاحْتِيَاط بمدينة حائل، وشاركت بَلَدِيَّة تربة، ومكتب خدمات المياه بعدد من الصهاريج والمعدات الثقيلة.

كما شَارَكَتْ الجهات الأمنية والهلال الأحمر في الحادث، وشارك عدد من المواطنين بتأمين صهاريج المياه لاستخدامها في أَعْمَال الإطفاء من قبل الدِّفَاع الْمَدَنِيّ.

وأَضَافَ الحربي أن الرياح ساهمت في انتقال الحريق، ودامت عمليات الإخماد أكثر من عشر ساعات متواصلة، وَلَا تَزَال أَعْمَال التبريد قائمة في موقع الحادث حتى ساعة إعداد هذا البيان، فيما لم يتعرض أحد لأَذَى ولله الحمد، كما تجري أَعْمَال التحقيق لِكَشْفِ أسْبَاب الحريق.