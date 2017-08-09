تصادم سيارتين بـ«فيصلية تبوك» يسفر عن إصابة مواطن بجروح بالغة (صور)

تواصل – عبدالرحمن العنزي:

تعرض مواطن لإصابات بالغة، ونقل إلى المُسْتَشْفَى في حالة حَرِجَة، وذلك على إثر حادث مروري وقع مساء اليوم بين سيارتين كامري وهايلكس بحي الفيصلية في تبوك.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، خالد بن مرضي العنزي، بأن فرقتين من هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك وفرقاً طبية متقدمة، بَاشَرَت الحادث الذي وقع بحي الفيصلية؛ وَنَتَجَ عنه إِصَابَة مواطن في العقد الرابع من العمر.

وَأَكَّد العنزي، أن الفرق الطبية قدمت الإسعافات الطارئة للمصاب بالموقع، وَتَمَّ نقله إلى المُسْتَشْفَى وهو بحالة حَرِجَة.