بعد غد.. إقامة أول صلاة جمعة في جامع «الجوهرة البابطين» شمال الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تقام بمشيئة الله تعالى، بعد غدٍ الْمُوَافِق 1438/11/19هـ، أول صلاة جمعة في جامع الجوهرة البابطين – رحمها الله – ذلك الجامع الذي افتتح في جمادى الآخرة من العام الماضي، ويقام على مساحة تقدر بسبعة آلاف ومائتي متر مربع، ويعده المهندسون تحفة معمارية فريدة تقع على الامتداد التِجَارِيّ بطريق الملك فهد شمال الرياض.

كان القائم عَلَى إِنشاء الجامع أحمد البدر، قد قَالَ في تصريحات سابقة لـ ‘‘تواصل‘‘: ‘‘إن الجامع أُقيم على مساحة 3500 متر مربع، بِالإِضَافَةِ إلى مبنى من أربعة طوابق للخدمات ومصلى للنساء ومصلى لكبيرات السن، كما يضم المسجد مغسلة للأموات، واستراحة لذوي المُتَوَفَّى، بِالإِضَافَةِ لغرف الاعتكاف، ويَتَمَيَّز الجامع بمنارتين طول كل منهما 42 متراً.

وأَضَافَ البدر، أن الجامع قد صُمم بطريقة هندسية من قبل المهندس صالح اللحيدان، الذي تمكن بتوفيق الله من الاستغناء عن ‘‘الدرج‘‘ من خلال منحدرات لن يَشْعر بها من يسير صوب الجامع؛ وذلك لتخفيف الزحام، وإِزَالَة أَي عوائق أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخَاصَّة.