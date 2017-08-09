عضو شورى سابق يكشف سبب محاولة الإرهابيين عرقلة تطوير «حي المسورة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو الشورى السابق، محمد رضا نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، عن سبب رفض الإرهابيين مشروع تطوير حي “المسورة” في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، ومحاولة عرقلتهم إياه بكل السبل.

وقال “نصر الله” في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية”: إن “الإرهابيين يرفضون ذلك لأنهم تخندقوا في الحي ابتعاداً عن مطاولة قوات الأمن لهم، ولذلك حاولوا التحصن فيه، وهم ضد المشروع لأنهم اختطفوا إرادة المجتمع في العوامية والقطيف”.

وأَضَافَ: أن “الرغبة العامة تسير وَفْقَ ما ذهبت إليه وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية من تطوير حي المسورة، واستبدال هذا الحي بمتنزهات وأندية رياضية، ومؤسسات أخرى تكون قادرة على استيعاب المطالب الاجْتِمَاعِيّة”.

وَتَابَعَ “نصر الله”: “أتطلع من بَلَدِيَّة القطيف أن تشد العزم وتتحلى بخيال إداري جديد يواكب ما تتطلع إليه القيادة في المملكة حتى يُنفذ المشروع بإِزَالَة هذه العشوائيات الموجودة في العوامية وغيرها”.