أملج.. ترقية «الحجوري» لرتبة رئيس رقباء

تواصل – عبدالله الحجوري:

قلد مساعد مدير شرطة محافظة أملج النقيب عثمان بن عايش السحيمي، الرقيب أول سعد بن رهيدن الحجوري رئيس مخفر شرطة الشبحة التابعة لمحافظة أملج، رتبته الجديدة “رئيس رقباء”، وذلك بعد صدور موافقة مدير الأمن العام بترقيته.

مِنْ جِهَتِه، أَعْرَب رئيس الرقباء سعد الحجوري، عن سعادته بالترقية، مُؤكِّدَاً أنها ستكون حَافِزَاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

“تواصل” تتقدم بأسمى التبريكات والتهاني للحجوري بمناسبة هذه الترقية، وتتمنى له مزيداً من التوفيق في حياته العملية.