 دومة الجندل.. إسلام فلبينية تأثرت بحسن أخلاق عائلة كفيلها | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

الرئيس اليمني: الميليشيات ستعود بأفكارها الرجعية إلى الكهوف «المرور»: حساب «أبشر» شرط لشراء أو استئجار مركبة عضو شورى سابق يكشف سبب محاولة الإرهابيين عرقلة تطوير «حي المسورة» (فيديو) رئيس منظمة الحج الإيرانية يشكر المملكة على حفاوة الاستقبال (فيديو) تعطيل الدوام الرسمي في العراق غداً الخميس بسبب «الحرارة المرتفعة» بعد قرار لجنة تقصي الحقائق.. «بعلبكي» تكشف تفاصيل تعاقدها مع جامعة الشمالية المملكة توفر 16 ألف حافلة حديثة لنقل الحجاج بين مكة والمدينة (فيديو) بعد تناولها وجبة غذائية.. استخراج «إبرة» طولها 3 سم من مريء مريضة بمستشفى القريات وزير الإعلام: تطهير «المسورة» يؤكد عزم القيادة على بسط الأمن في جميع ربوع الوطن بعد مطالبات بمحاسبته.. المطرب «رابح صقر» يعتذر عن حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش والمخدرات المملكة تدين هجومين إرهابيين بمصر وأفغانستان «البيئة» تُطلق أول مبادرة من نوعها لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات يومياً

دومة الجندل.. إسلام فلبينية تأثرت بحسن أخلاق عائلة كفيلها

0
دومة الجندل.. إسلام فلبينية تأثرت بحسن أخلاق عائلة كفيلها

تواصل – أحمد الرمال:

أشهرت وافدة من الجنسية الفلبينية إسلامها بمكتب الدعوة و الإرشاد بمحافظة دومة الجندل، حيث كانت تعمل بمنزل كفيلها لمدة عام.

وقالت الوافدة: إنها تأثرت بمعاملة أهل البيت وطيب نفوسهم وأخلاقهم، فأحبت التعرف على الإسلام، فزودها كفيلها بكتيبات وأسطوانات مدمجة تعريفية بالإسلام من المكتب التعاوني للدعوة بدومة الجندل، فقرأت الكتب وتأثرت واقتنعت، ثم أحضرها كفيلها لمكتب الدعوة لمقابلة الداعية الفلبيني محمد حسين، والذي تحدث لها عن جمال الإسلام، وأجاب عن استفساراتها، ثم نطقت الشهادة بكلمة التوحيد، ثبتها الله.

شاهد ايضا

الرياض.. مركز نورين بـ«مكنون» يقيم ملتقى النجاح «عشرة في عشرة»

الرياض.. مركز نورين بـ«مكنون» يقيم ملتقى النجاح «عشرة في عشرة»

التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام تطلق برنامج «كتاب لكل حاج»

التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام تطلق برنامج «كتاب لكل حاج»

بحضور 44 فريقاً نسائياً.. مشروع التعظيم ينظم ملتقى روح التطوع بمكة

بحضور 44 فريقاً نسائياً.. مشروع التعظيم ينظم ملتقى روح التطوع بمكة

دراسة أمريكية: الحدّ من تناول السكر يُحسن الصحة في أقل من أسبوعين

دراسة أمريكية: الحدّ من تناول السكر يُحسن الصحة في أقل من أسبوعين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>