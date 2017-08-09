دومة الجندل.. إسلام فلبينية تأثرت بحسن أخلاق عائلة كفيلها

تواصل – أحمد الرمال:

أشهرت وافدة من الجنسية الفلبينية إسلامها بمكتب الدعوة و الإرشاد بمحافظة دومة الجندل، حيث كانت تعمل بمنزل كفيلها لمدة عام.

وقالت الوافدة: إنها تأثرت بمعاملة أهل البيت وطيب نفوسهم وأخلاقهم، فأحبت التعرف على الإسلام، فزودها كفيلها بكتيبات وأسطوانات مدمجة تعريفية بالإسلام من المكتب التعاوني للدعوة بدومة الجندل، فقرأت الكتب وتأثرت واقتنعت، ثم أحضرها كفيلها لمكتب الدعوة لمقابلة الداعية الفلبيني محمد حسين، والذي تحدث لها عن جمال الإسلام، وأجاب عن استفساراتها، ثم نطقت الشهادة بكلمة التوحيد، ثبتها الله.