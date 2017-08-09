 علماء يتوصلون لعلاج فعال لنزلات البرد | صحيفة تواصل الالكترونية

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علماء يتوصلون لعلاج فعال لنزلات البرد

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علماء يتوصلون لعلاج فعال لنزلات البرد

تواصل – وكالات:

توصل فريق من جامعة نابير، في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، إلى علاج لنزلات البرد الشائعة، التي رغم كونها مجرد أمر مزعج لمعظم الناس، فإنها قد تصبح أكثر خطورة بكثير لمن يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويعرف الفيروس المتسبب في معظم نزلات البرد الشائعة، باسم الفيروس الأنفي، ولا يوجد حَالِيَّاً دواء أو لقاح متاح لعلاج هذا الفيروس لدى المصابين به، بِحَسَبِ النسخة البريطانية من “هاف بوست”.

غير أن هذه الدراسة، التي أجريت على مدار 5 سنوات، ركزت على دور جزيئات الببتيدات المضادة للميكروبات، وهي أحماض أمينية لديها الإمكانية لاستخدامها كمضادات حيوية، والتي توجد طبيعياً في الجهاز المناعي للإِنْسَان والحيوان، ويزداد عددها عند اكتشافها إِصَابَة الإِنْسَان بمرض.

وقد وجد الباحثون أن جميع هذه الأحماض الأمينية المضادة للميكروبات كانت لديها الصفة المميزة المشتركة بأن تكون قادرة على مقاومة الفيروس الأنفي؛ وبالتَّالي يمكن تحويلها إلى صورة عقارات وأدوية لتقوية المناعة في أوقات الحاجة.

وكانت أبحاث سابقة قد أكدت أَيْضَاً قدرة بعض الأحماض الأمينية، أو كما تسمى بـ”الببتيدات” على علاج فيروس الإِنْفِلْوَنْزَا من النوع “أ”.

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