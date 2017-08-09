 العثور على طائر محفوظ وسط الجليد لـ4200 عام في النرويج | صحيفة تواصل الالكترونية

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العثور على طائر محفوظ وسط الجليد لـ4200 عام في النرويج

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العثور على طائر محفوظ وسط الجليد لـ4200 عام في النرويج

تواصل – وكالات:

عثر باحثون  على طائر السمان المغرد، أحمر الجناح في النرويج محفوظاً وسط طبقات الجليد لمدة 4200 عام حتى يومنا هذا, في حدث وصف بأنه “اكتشاف فريد من نوعه”.

وأوضح الباحث يورجن روزفولد بجامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية – للإذاعة العامة بالنرويج“ أن الطائر حُفظ في حالة جيدة بشكل ملحوظ, وقد عُثر عليه على حافة ضفة جليدية في جبال أوبدال”.

وسيشارك روزفولد في تشريح الطائر لدراسة كيف ظلت أعضاؤه الداخلية سليمة لمدة 4 آلاف عام تحت الجليد، مشيراً إلى أن فحص الطائر كشف عن وجود عدد من الأعضاء الداخلية السليمة بداخله مثل الكبد والقلب.

وأشارت الإذاعة إلى أنه لن يتم تحديد العمر الحقيقي للطائر إلا بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

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