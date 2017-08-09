بعد قرار لجنة تقصي الحقائق.. «بعلبكي» تكشف تفاصيل تعاقدها مع جامعة الشمالية

تواصل – الرياض:

أكدت المحاضرة اللبنانية في جامعة الحدود الشمالية منى بعلبكي أن طريقة التعاقد معها من قبل جامعة الحدود الشمالية صحيحة، وَأَكَّدت على أنها كانت مشاركة في مؤتمر في جدة عام 2013م، وقدمت سيرتها الذاتية على عِدَّة جهات حُكُومِيّة وخَاصَّة بينها مستشفيات، وَتَمَّ التواصل من قبل الجامعة بعد الاطلاع على سيرتها الذاتية وحاجة الجامعة للتخصص، بَعْدَ ذَلِكَ أنهت كافة إِجْرَاءَات التعاقد بشكل نظامي مع الجامعة ووقعت عقداً لمدة ثلاث سنوات انتهى بنهاية العام الحالي 1437هـ /1438هـ.

وأَضَافَت أنها ليست ممنوعة من السفر في لبنان حيال قضيتها التلاعب بالأدوية، لأنها متهمة ولم يثبت عليها أَي إدانة حتى الوقت الحالي، وستتابع مع القضاء اللبناني قضيتها، وهي تحترم أَي قرار يصدر تحت مظلة القانون في لبنان.

وقالت بعلبكي: “إنها مدينة لجامعة الحدود الشمالية والكادر الأكاديمي والطلاب والطالبات خلال ثلاث سنوات عمل من حسن ورقي في التعامل، وبَيَّنَت بأنها خلال سنوات التعاقد مع الجامعة كانت تسافر أثناء الإجازات للبنان دون أَي مشاكل، وَشَدَّدت في حالة صدور قرار إنهاء عقدها الجديد مع الجامعة على محاضرة فهي تحترم القرار، ولن تحمل المسؤولية للجامعة في حالة انتهاء عقدها، وتحترم أَي قرار يصدر منها، وأن عقدها الحالي هو العقد الوحيد لديها للعمل”.

في سياق متصل، أكدت مصادر مُطَّلِعَة أن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق المشكلة في جامعة الحدود الشمالية بناء على تعليمات وزير التعليم د. أحمد العيسى بحثت قضية التعاقد مع المحاضرة اللبنانية منى بعلبكي، واعتمدت في توصيات اللجنة إنهاء عقدها ولن تعمل مع بداية العام في كلية الصيدلة برفحاء، وذلك بعد أن تم تجديده لمدة عام على مميزات أقل من مميزات عقدها السابق الذي امتد لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 1437هـ /1438هـ.

وأَضَافَت المصادر، وَفْقَاً لـ”الرياض”، بأن اللجنة استكملت التقرير وسترفع كافة التفاصيل لآلية التعاقد لأمير منطقة الحدود الشمالية، ووزير التعليم مع نهاية الأسبوع الحالي اليوم الخميس.