(صور) من داخل حي المسورة بالعوامية بعد تطهيره من الإرهابيين

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَتْ صور ملتقطة من داخل حي المسورة بالعوامية، تواصل أَعْمَال الإِزَالَة التي تقوم بها الجهات المختصة، لإعادة تأهيل وتطوير المنطقة التي استغلها الإرهابيون لجعلها أوكاراً لنشاطاتهم وهجماتهم على قوات الأمن.

وأَظْهَرَتِ الصور بِحَسَبِ «العَرَبِيّة» أجزاءً من البنية التحتية القديمة للحي، بعد استهدافه من قبل الإرهابيين الذين أقاموا فيه معَامِل لصناعة المتفجرات وتجهيز القذائف والعبوات الناسفة، حيث عثر فيه على كمية كبيرة من الذخيرة.

مشروع المسورة يعدّ أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء أَعْمَال الإِزَالَة كافة التي بدأت مُؤخَّرَاً وَفْقَ الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من أَهَالِي العوامية بشكل خاص، ومحافظة القطيف بشكل عام؛ لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية.