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بعد مطالبات بمحاسبته.. المطرب «رابح صقر» يعتذر عن حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش والمخدرات

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بعد مطالبات بمحاسبته.. المطرب «رابح صقر» يعتذر عن حركة «الداب» التي ترمز لتعاطي الحشيش والمخدرات

تواصل – خاص – سامي الثبيتي :

بعد مطالبات على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ بمحاسبة جميع الفنانين الذين تورطوا في حركة “الداب” التي يؤديها من يتعاطون الحشيش المخدر عقب القبض على المنشد عبدالله الشهراني صباح أمس، قَالَ المطرب “رابح صقر”: إنه لم يكن يعلم بمعنى أو مقصد هذه الحركة.

وقال “صقر” على حسابه في موقع التواصل “تويتر”: “نقف بصف اللجنة الوطنية “نبراس” ونحذر شبابنا من تعاطي المخدرات، ولم نكن على علمٍ بمعنى أَوْ مقصد هذه الحركة، وجَمِيعَاً معاً لمكافحة المخدرات.

وكان الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس مشروع “نبراس”، عبدالإله بن محمد الشريف، أكَّدَ في تصريح خاص لـ “تواصل” عدم وجود أَي استثناءات أو تهاون مع المخالفين لأنظمة وتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أو المديرية أو مشروع نبراس، كائناً مَن كان.

وقال قد طالبت الجهات المختصة بملاحقة فنان مشهور قانونيّاً؛ لأدائه حركة “الداب” التي ترمز لتعاطي الحشيش.

وقال “الشريف”: لا تهاون فيما يرتبط بقضايا المخدرات، وأن حماية أجيالنا أمر مهم، ومسؤولية الجميع.

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