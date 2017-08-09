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المملكة تدين هجومين إرهابيين بمصر وأفغانستان

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المملكة تدين هجومين إرهابيين بمصر وأفغانستان
الخارجية السعودية

تواصل – واس:

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العَرَبِيّة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات التي اسْتَهْدَفت كلاً من قرية ميرزا أولنك، شمالي جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومدينة العريش بجمهورية مصر العَرَبِيّة؛ وما نَتَج عنهما من وقوع عددٍ من القَتْلَى والجَرْحَى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهوريتي أفغانستان الإسلامية ومصر العَرَبِيّة، مُجَدّدَاً تضامن المملكة ومؤازرتها للدول الشقيقة ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، اللذين يستهدفان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

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