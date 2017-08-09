«الصحة»: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج وتهيئة 25 مستشفى بالمشاعر

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن ولله الحمد، موضحة أنها تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وأضافت أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الإشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحجاج, إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت الصحة أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ من ١ ذو القعدة حتى الآن ٤٤٣٩٠٣ حاج من ٤٨ دولة، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه ٨٦٪‏ للحمى الشوكية و١٠٠٪ للحمى الصفراء وشلل الأطفال.

وأضافت الصحة أنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي الشريف.

وأبانت أن إجمالي عدد المراجعين من الحجاج لأقسام الطوارئ بمستشفيات العاصمة المقدسة بلغ ١٠٠٤ حجاج فيما راجع العيادات الخارجية ٢٤٩ حاج وبلغ عدد المنومين ٩٠ حاج كما تم إجراء ٨ عمليات جراحية وعدد ٢منظارين إضافة إلى إجراء ٧٣ غسيل دم حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الصحة وحرصًا منها على تقديم خدمة طبية متكاملة مميزة للحجاج والمعتمرين لبيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله خلال موسم حج هذا العام قد وفرت العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

حيث هيأت الوزارة 25 مستشفى (4 بمشعر عرفات، 4 بمشعر منى، 7 بالعاصمة المقدسة، 9 مستشفيات بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية)، ويبلغ عدد أسرَّة التنويم بمستشفيات مناطق الحج نحو 5000 سرير، منها 500 سرير عناية مركزة، 550 سرير طوارئ، بالإضافة إلى مستشفى الحرم بجوار الحرم المكي الشريف لعلاج الحالات الطارئة.

ويدعمها 155 مركزًا صحيًّا دائمًا وموسميًّا في مناطق الحج منها 43 مركزًا صحيًّا بالعاصمة المقدسة، و78 مركزًا صحيًّا بالمشاعر المقدسة (46 بمنطقة عرفات، 6 بممر المشاة في مزدلفة، 26 بمنطقة منى) و18 مركزًا صحيًّا بالمدينة المنورة.