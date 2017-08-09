 المملكة توفر 16 ألف حافلة حديثة لنقل الحجاج بين مكة والمدينة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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المملكة توفر 16 ألف حافلة حديثة لنقل الحجاج بين مكة والمدينة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

وفرت الجهات المختصة في المملكة هذا العام حافلات حديثة تَتَوَلَّى نقل حجاج بيت الله الحرام من المنافد السعودية حتى وصولهم المشاعر المُقَدَّسَة بطريقة آمنة، وَفْقَ أحدث وسائل النقل الملائمة.

وأَوْضَحَ أحد المسؤولين في وزارة النقل، في حديث مع قناة “العَرَبِيّة” أن: “النقابة العامة للسيارات هي الجهة الوحيدة التي تتولى نقل الحجاج من قدومهم للمَمْلَكَة عبر المنافذ حتى مغادرتهم بعد أداء فريضة الحج”.

وأَضَافَ: “ينضوي تحت مظلة النقابة 28 شركة نقل بما يعادل 16 ألف حافلة تنقل الحجاج بين مَكَّة وجدة والمدينة، ولدينا 10 مراكز مساندة في طريق (المدينة – مكة)، و(المدينة – جدة) تخدم الحافلات وتتابع عملية حركتها من حيث السلامة”.

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