 مواطنة تعاني من حروق في جسدها تناشد أهل الخير بالتكفل بعلاجها | صحيفة تواصل الالكترونية

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مواطنة تعاني من حروق في جسدها تناشد أهل الخير بالتكفل بعلاجها

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مواطنة تعاني من حروق في جسدها تناشد أهل الخير بالتكفل بعلاجها
الباحة

تواصل – سعيد القرني:

ناشدت المواطنة “ع. أ. ع”، التي تُعَانِي بحروق من الدرجة الثالثة في جسدها، أهل الخير، أو أَي شخص يستطيع مساعدتها في التكفل بعلاجها.

وقالت المواطنة في حديثها لـ”لتواصل”: “أُصبت بحروق من الدرجة الثالثة في جسمي وفي يدي اليسرى مع الرقبة والأذن ومنطقة الذقن”.

وأَضَافَت، بحثت للعلاج بمنطقة الباحة ولكن دون جدوى أو فائدة وجلست أعاني من الألم، وقررت أن أسوي عملية وذهبت إلى مُسْتَشْفَى الملك فهد العام بِجِدَّة، وكانت نسبة نجاح العملية 1%، وبحثت ولقيت علاجي في مُسْتَشْفَى خاص.

وأشارت إلى أن التكلفة المادية للعلاج باهظة الثمن حيث إنها تُعَانِي من ظروف مادية صعبة، مُشِيرَةً إلى أن المبلغ وصل 24 ألف ريال، ولم تستطع حتى الآن إكمال المبلغ المطلوب، دَاعِية أهل الخير إلى مساعدتها في إكمال علاجها.

“تواصل” تحتفظ ببيانات المواطنة.

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