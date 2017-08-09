 «لينوفو» تطلق هاتف K8 Note بمعالج عشري الأنوية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«لينوفو» تطلق هاتف K8 Note بمعالج عشري الأنوية

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«لينوفو» تطلق هاتف K8 Note بمعالج عشري الأنوية

تواصل – وكالات:

كَشَفَت شركة لينوفو عن هاتفها الذكي اللوحي الجديد K8 Note في الهند والذي يَأْتِي بمواصفات متوسطة وكاميرا خلفية مزدوجة.

الهاتف مع أنه من فئة نوت لكن قياس شاشته 5.5 بوصة بالدقة الكاملة من نوع LCD مع انحناء بسيط من الحواف، حصلت هذه النسخة على تحديث لمعالجها حيث تستخدم Helio X23 بعشر أنوية مع خيارين من الذاكرة العشوائية 3 – 4 غيغابايت يوافقها 32 – 64 جيجابايت من التخزين القابل للتوسعة ببطاقات خارجية.

من الخلف هناك كاميرا مزدوجة الأولى بدقة 13 “ميجابكسل” والثَّانِية للإحساس بالعمق بدقة 5 “ميجابكسل” بحيث تستفيد منها لالتقاط صور احترافية مثل وضعيات البورتريه، ومن الأمام هناك 13 “ميجابكسل” أيضاً.

وكسابقه، يَأْتِي K8 Note ببطارية كبيرة 4000 ميلي أَمْبِير، ويدعم الشحن السريع، ويعمل بنسخة أندرويد نوجا 7.1.1، مع وعد لينوفو بتقديم تحديثات أندرويد سَرِيعَاً، لا نعلم إن كان يحمل الواجهة الخام، كما تعتزم لينوفو أن تسيطر وَفْقَ هذا النهج.

أَخِيرَاً، يَأْتِي الهاتف بلونين: الأسود والذهبي، وبخيارين من الأسعار 203 دولارات للمواصفات الأقل، و219 دولاراً للمواصفات الأعلى.

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