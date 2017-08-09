 بدون دواء.. 7 وصفات طبيعية تُخلصك من «حموضة المعدة» | صحيفة تواصل الالكترونية

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بدون دواء.. 7 وصفات طبيعية تُخلصك من «حموضة المعدة»

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بدون دواء.. 7 وصفات طبيعية تُخلصك من «حموضة المعدة»

 

تواصل – وكالات:

تعتبر حموضة المعدة من أبرز المشاكل الَّتِي يتعرض لها الكثيرون، حيث إنها تؤثر على الجهاز الهضمي وتؤدي إلى اضطرابات شديدة.

وبِحَسَبِ ما ذكره موقع everydayroots فإن هناك وصفات طبيعية للتخلص من الحموضة وحرق المعدة وهي:

1 – عصير الصبار: يستخدم لتهدئة الحروق ويقلل الالتهابات والتخلص من حموضة المعدة، وذلك عن طريق تناول الصبار قبل وجبات الطعام.

2 – مضغ العلكة: أثبتت الدراسات أن الذين يعانون من حموضة المعدة من الممكن استخدام العلكة؛ للحد من الأعراض والتخلص وذلك لأن مضغ العلكة يحفز الغدد اللعابية.

3 – الموز: حيث إنه يَحْتَوِي على مضادات طبيعية للحموضة تعمل بمثابة العازل الَّذِي يحمي المعدة من الحرق والحموضة.

4 – الزنجبيل: يحتوي على خصائص هائلة في مقاومة الالتهابات التي تصيب المعدة وتؤدي إِلَى الحموضة.

5 – الشمر: يساعد على طرد الغازات وتحسين عملية الهضم.

6 – الحليب البارد: يَحْتَوِي على فيتامينات وعناصر غذائية ومواد مضادة للالتهابات.

7 – القرفة: تعمل على طرد الغازات، والتخلص من الحموضة، وتحسين أداء الجهاز الهضمي.

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