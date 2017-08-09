محلل سياسي يمني: «عدن» بدأت فعلياً في مرحلة إعادة الإعمار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المحلل السياسي اليمني، وليد الصالحي، مساء الثلاثاء، أن المرحلة التي يتطلع إليها أبناء العاصمة المؤقتة “عدن”، وهي إعادة الإعمار، بدأت فِعْلِيّاً بإعادة تأهيل المباني والمنشآت التي دمرها الانقلابيون.

وقال “الصالحي” في حديث مع برنامج “الإخبارية”: إن “العاصمة المؤقتة في اليمن (عدن) هي العاصمة العَرَبِيّة الأولى التي تقف أمام المد الفارسي، وترغم أنوف أذيال إيران وتحملهم عار الهزيمة.

وأَضَافَ: “انْتِصَارات عدن تَمَّت بِفَضْل الله الذي سخر لنا الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي استجاب فِعْلِيّاً لطلب الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، بإنقاذ الشعب اليمني من أذيال إيران والميليشيات الانقلابية التي تسعى لتدمير اليمن والمنطقة”.

وكانت دول التحالف العَرَبِيّ لإعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المَمْلَكَة، وقعت عقود اتفاقيات إعادة إعمار اليمن بقيمة 2 مليار ريال.