 للحد من الحرائق.. إيقاف الخدمات عن ملاك المزارع المهملة والآبار المكشوفة بالجوف | صحيفة تواصل الالكترونية

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للحد من الحرائق.. إيقاف الخدمات عن ملاك المزارع المهملة والآبار المكشوفة بالجوف

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للحد من الحرائق.. إيقاف الخدمات عن ملاك المزارع المهملة والآبار المكشوفة بالجوف

تواصل – أحمد الرمال:

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، استأنفت لجنة وضع آليات معالجة الحرائق بمحافظة دُومَة الْجَنْدَلِ، بعمل جولات ميدانية لحصر المزارع والآبار، وإبلاغ أصحابها باتخاذ الإِجْرَاءَات والتدابير اللازمة للسلامة، كما قامت البَلَدِيَّة بإِزَالَة المخلفات الزِرَاعِيّة من الطرق الرَئِيسِيّة والأراضي الفضاء.

وأهابت اللجنة بالملاك بسرعة العمل على تنفيذ التعليمات بهذا الخصوص، وإلا ستطبق جميع الإِجْرَاءَات النظامية المتضمنة (إيقاف خدمات الكهرباء والماء والخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة والدعم والإعانات)، وخَاصَّة بعد انْتِشَار وكثرة حوادث حريق مزارع النخيل، خلال فترة الصيف هذا العام 1438 هـ.

كان قرار سمو أمير المنطقة الذي عقد بإمارة الجوف بتاريخ 22 شوال 1438هـ، قد تضمن توجيه الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع اللَجْنَة الرَئِيسِيّة بمنطقة الجوف الخاص بوضع آلية مناسبة لمعالجة حرائق النخيل، ومعرفة أسْبَاب حدوثها بمدن ومحافظات المنطقة.

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