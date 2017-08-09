بالفيديو.. مقاتلات سعودية تصل ولاية نيفادا الأمريكية للمشاركة في تمارين «العلم الأحمر والأخضر»

تواصل – فريق التحرير:

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية، للمرة السادسة على التوالي بتمارين “العلم الأحمر والأخضر” في ولاية نيفادا الأمْريكية، ولكن هذه المرة باستراتيجية جديدة.

وأَفَادَ تقرير بثته قناة “العَرَبِيّة”، اليوم الأربعاء، بوصول ثماني مقاتلات سعودية من طراز “Typhoon” بريطانية الصنع إلى قاعدة نيلس في ولاية نيفادا الأمْريكِيّة.

وَأَشَارَ التقرير إلى أن القوات الملكية السعودية تدفع للمرة الأولى بهذا النوع من الطائرات، فَضْلاً عن مقاتلين سعوديين حديثي التخرج، لديهم خبرة في العمليات القتالية.