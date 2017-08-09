 «أمانة الشرقية»: انطلاق المرحلة الأولى من تطوير حي «المسورة» بالعوامية (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«أمانة الشرقية»: انطلاق المرحلة الأولى من تطوير حي «المسورة» بالعوامية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أفاد المهندس عصام الملا، وكيل الأمين العام لأمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بانطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي “المسورة” ببلدة العوامية في محافظة القطيف.

وأوضح “الملا” في حديث مع قناة “الإخبارية” أن “مساحة منطقة المسورة 19 ألف متر مربع، بها عدد كبير من المباني السكنية التي تم حصرها، ومنح سكانها التعويضات الكاملة؛ تمهيداً للبدء في مرحلة التطوير”.

وأشار إلى أن مشروع التطوير يرتكز على إنشاء مشروع تنموي يخدم أهالي العوامية خاصة والقطيف عامة، مبيناً أنه سيضم مواقع تجارية واستثمارية، ومراكز ثقافية وصالات رياضية ونسائية، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة.

وأضاف وكيل أمين المنطقة الشرقية: أنه “تم التركيز في المشروع على المحافظة على الطابع التراثي للمنطقة منذ بدء المرحلة الأولى للمشروع، الآن نحن بصدد إزالة المباني القائمة وطرح المشاريع للبدء فيها”.

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