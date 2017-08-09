بحجم سيارة.. عرض أكبر قلب «حقيقي» على وجه الأرض في كندا

تواصل – وكالات:

عُرض في متحف أونتاريو الملكي في مدينة تورونتو الكندية قلب كبير لحوت أزرق نفَق قبل ٣ سنوات، ويزن القلب المعروض حوالي 580 كيلوجراماً ويُعد الأكبر على وجه الأرض.

وانتُزع القلب، وفقاً اـ”بي بي سي” من حوت أزرق جرفته المياه إلى شواطئ أحد الأنهار، ويعد الحوت الأزرق أكبر حيوان في الأرض ويمتلك قلباً ضخماً للغاية يعادل في وزنة حجم سيارة صغيرة.

ويقول بيرتون ليم، الباحث المساعد في علم الثدييات: ” إن بعض الديناصورات كالصوروبودا كانت أطول لكن من حيث الوزن فإن الحوت الأزرق هو أثقل حيوان عاش على الأرض وقلبه بالطبع هو أكبر قلب”.